Москва ждет реакцию Запада на санкции Киева, заявили в МИД

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Россия ждет реакцию Запада на санкции Киева, ограничивающие гражданам Украины доступ к информации, говорится в комментарии МИД РФ в связи с новыми антироссийскими санкциями.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладатель авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Будет интересно понаблюдать за реакцией наших западных партнеров, постоянно озабоченных проблемами демократии и информационной безопасности, на столь откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств", — говорится в сообщении МИД РФ