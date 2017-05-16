Турецкие силовики опровергли данные о возможных атаках на российский флот

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Служба безопасности Стамбула опровергла информацию турецких СМИ, сообщивших о якобы готовящихся атаках со стороны запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) на российские военные корабли, проходящие через пролив Босфор, заявил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Во вторник газета Haberturk сообщила, что турецкая разведка получила информацию о том, что боевики ИГ* якобы готовят атаки на корабли ВМФ РФ, проходящие через Босфор. Сообщалось, что атаки могут быть проведены путем ракетного обстрела, и в связи с полученной информацией силы безопасности Стамбула ведут наблюдение над 146 возможными точками в районе Босфора, откуда может быть осуществлен обстрел.

"Никакого предупреждения и оповещения со стороны разведывательных служб насчет возможной атаки боевиков ИГ* на российские военные корабли не было. Охрана проходящих через пролив военных кораблей осуществляется в штатном режиме, это рутинная процедура, призванная их защищать и сопровождать, и это сопровождение не имеет целью защиты конкретно от ИГ*. Что касается деталей о 146 пунктах наблюдений и прочем – возможно, эти факты какие-то СМИ узнали впервые и задались вопросом: к чему бы это? Наверное, они решили, что это угроза со стороны ИГ* и написали об этом", — сказал собеседник агентства.

* Террористическая организация, запрещенная в России.