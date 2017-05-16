Санкции Украины впервые коснулись ряда генералов, в том числе главкома ВМФ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Новые санкции Украины впервые коснулись ряда российских генералов, в том числе главнокомандующего ВДВ Андрея Сердюкова и замначальника Генштаба Сергея Истракова.

Также ограничения продлены в отношении ранее внесённых в чёрные списки руководителей российского военного ведомства, сообщается на сайте президента Украины.

Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Кроме прочих, под санкции сроком на год попали начальник штаба Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Михаил Теплинский, заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, командир 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области генерал-майор Пётр Болгарев.

В списке также значатся командующий 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа генерал-майор Алексей Завизьон, бывший и нынешний командующие 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майоры Евгений Никифоров и Сергей Кузовлёв.

Также в списках украинских властей упоминаются замкомандующего 49-ой общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Михаил Зусько, замкомандующего 5-й общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Валерий Солодчук, командир 33-й мотострелковой бригады ЮВО генерал-майор Игорь Тимофеев.

Под санкциях также оказались бывший командующий Первого армейского корпуса ЮВО генерал-майор Валерий Асапов, начальник центра информационного противоборства ЮВО Константин Карпов и начальник управления технического обеспечения штаба Восточного военного округа Владимир Рыжкович.

Также продлены санкции против министра обороны России Сергея Шойгу, его заместителей, главнокомандующих видами войск, а также адмиралов Черноморского флота.