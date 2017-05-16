Под Веной в лесу британский посол получил травмы, спасаясь от кабана

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Британский посол в Австрии Ли Тернер получил травмы, спасаясь от нападения дикого кабана, которого дипломат повстречал на прогулке в окрестностях Вены.

В своем блоге Тернер рассказал, что инцидент произошел в начале мая в одной из рощ, которые окружают австрийскую столицу. По словам посла, он столкнулся со стадом кабанов, где были несколько взрослых особей и "бесчисленное число поросят".

Попытка дипломатического урегулирования конфликта не привела Тернера к успеху. "Я повернулся и медленно пошел назад. Через несколько секунд я услышал шум, похожий на галоп лошади, и, обернувшись, увидел матерого секача, который несся прямо на меня", — написал посол.

Спасаясь от нападения, посол также перешел на бег и укрылся на куче поваленных деревьев. При этом Тернер поскользнулся на мокрой древесине и получил множественные ушибы и царапины. В блоге дипломат демонстрирует фотографию своей забинтованной руки.

Тернер отмечает, что получил травмы сам, а кабан, не притронувшись к нему, вернулся в стадо, которое затем исчезло в лесу.