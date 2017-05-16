Поддержка программы "1С" на Украине продолжится, несмотря на санкции

КИЕВ, 16 мая – РИА Новости. Украинская компания "Скайлайн Софтвер", которая обслуживает и является оператором распространения самой популярной в стране бухгалтерской программы "1С", попавшей под санкции Киева, продолжит поддержку клиентов на Украине, заявил во вторник директор компании Вадим Мазур.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний в том числе "1С", "Еврософтпром" — обладатель авторских прав на программное обеспечение "1С", "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Последствий не будет для наших пользователей. Они будут получать обновления… Мы будем продолжать работать… Но заниматься торговлей пока не сможем",- сказал Мазур на пресс-конференции.

По его словам, на Украине около 300 тысяч предприятий официально пользуются программой "1С", из них около 60 тысяч государственных. Еще от 50 до 200 тысяч пользователей используют программное обеспечение без лицензии.

Мазур заявил, что и "Еврософтпром", и "Скайлайн Софтвер" полностью выполняли свои обязательства перед своими клиентами и никаких причин для ввода санкций нет.

Вместе с тем Мазур сообщил, что компания обратится к Службе безопасности Украины, Совету национальной безопасности и обороны, а также руководству страны с просьбой пересмотреть решение о санкциях по отношению к ней. Он выразил надежду, что решение СНБО о санкциях будет либо изменено, либо отменено.