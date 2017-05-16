Володин назвал непонятной реакцию ПАСЕ на визит Аграмунта в Сирию

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал непонятной реакцию ряда европарламентариев на участие в визите в Сирии главы ПАСЕ Педро Аграмунта, которого после этого "начинают шельмовать и вешать всевозможные обвинения".

"Не совсем понятно, почему такая реакция ряда европарламентариев на участие в визите в Сирию председателя ПАСЕ и его коллег, когда люди хотели просто разобраться и узнать истинную картину, их начинают шельмовать и вешать на них всевозможные обвинения. Это, наверное, не должно быть, особенно в странах со сложившимися демократическими институтами", — сказал Володин на встрече с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Юргом Шталем.

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