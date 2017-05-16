Часть информации WikiLeaks передал член Демпартии, убитый в 2016 году

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сотрудник Национального комитета Демократической партии США (DNC) Сет Рич, убитый в июле 2016 года, до своей смерти передал интернет-порталу WikiLeaks тысячи документов, касающихся руководства комитета, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

Как сообщил телеканалу следователь на условиях анонимности, просмотревший ответ ФБР о содержании компьютера Рича, сотрудник нацкомитета Демпартии связывался с WikiLeaks через Гэвина Макфайдена, американского журналиста, жившего в тот момент в Лондоне. По данным следователя, до 21 мая прошлого года Рич передал Макфайдену более 44 тысяч писем и 17 тысяч приложений, имеющих отношений к руководству комитета Демпартии.

"Я видел и читал электронную переписку Сета Рича и Wikileaks", — сказал телеканалу следователь. По его словам, письма экс-сотрудника нацкомитета партии теперь находятся в распоряжении ФБР.

Сотрудник нацкомитета Демпартии Сет Рич был убит около своего дома в Вашингтоне 10 июля 2016 года. Стреляли в демократа сзади, при этом его не ограбили.

По данным телеканала, новые данные о демократе соответствуют результатам расследования Рода Уилера, бывшего детектива, нанятого родственниками Рича для расследования дела. По его словам, между Ричем и WikiLeaks "существовала электронная переписка на некотором уровне".

Ранее сайт WikiLeaks опубликовал большое число материалов о деятельности американских военных и спецслужб, включая программы слежки. Также сайт публиковал переписку членов Демократической партии США.

США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году с целью помочь Дональду Трампу избираться американским президентом. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.