США
16.0516 мая16:24МСК
USD56.26-0.27
EUR62.04+0.19
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Часть информации WikiLeaks передал член Демпартии, убитый в 2016 году

Сюжет:
Публикация WikiLeaks материалов ЦРУ (43)
16:0416.05.2017
23710
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкИнформационные технологии. Архивное фотоИнформационные технологии. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сотрудник Национального комитета Демократической партии США (DNC) Сет Рич, убитый в июле 2016 года, до своей смерти передал интернет-порталу WikiLeaks тысячи документов, касающихся руководства комитета, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

Хакер за компьютером
© Fotolia / mbruxelle
"Мы уязвимы": в США ощущают бессилие перед "компьютерным Перл-Харбором"
Как сообщил телеканалу следователь на условиях анонимности, просмотревший ответ ФБР о содержании компьютера Рича, сотрудник нацкомитета Демпартии связывался с WikiLeaks через Гэвина Макфайдена, американского журналиста, жившего в тот момент в Лондоне. По данным следователя, до 21 мая прошлого года Рич передал Макфайдену более 44 тысяч писем и 17 тысяч приложений, имеющих отношений к руководству комитета Демпартии.

"Я видел и читал электронную переписку Сета Рича и Wikileaks", — сказал телеканалу следователь. По его словам, письма экс-сотрудника нацкомитета партии теперь находятся в распоряжении ФБР.

Сотрудник нацкомитета Демпартии Сет Рич был убит около своего дома в Вашингтоне 10 июля 2016 года. Стреляли в демократа сзади, при этом его не ограбили.

Директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
WikiLeaks предложила $100 тысяч за запись разговора Трампа и Коми
По данным телеканала, новые данные о демократе соответствуют результатам расследования Рода Уилера, бывшего детектива, нанятого родственниками Рича для расследования дела. По его словам, между Ричем и WikiLeaks "существовала электронная переписка на некотором уровне".

Ранее сайт WikiLeaks опубликовал большое число материалов о деятельности американских военных и спецслужб, включая программы слежки. Также сайт публиковал переписку членов Демократической партии США.

США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году с целью помочь Дональду Трампу избираться американским президентом. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Cicicipi
Занятно. Всё это не просто так, все эти разоблачения. Кто-то ведёт очень умную, тонкую и опасную игру, где ставки очень высоки. Проще всего сказать "рука Кремля", но не факт, это могут быть и китайцы, и кто-то из самих штатников, типа Сороса, и даже англичане, что не любят штаты за утерю былого первенства в мировой политике.
16:21
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Vladimir Chawla
Друзья спорим что его убили спецслужбы сша
16:16
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена