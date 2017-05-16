Украина продлила на год санкции в отношении "Ростеха" и "Камаза"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина продлила на год санкции в отношении "Ростеха" и "Камаза", следует из утвержденного главой государства Петром Порошенко решения СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

В санкционном списке значатся госкорпорация "Ростех" и производитель грузовиков "Камаз". В отношении "Ростеха" предусматривается блокировка активов, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств и запрет на установление деловых контактов, а в отношении "Камаза" — ограничение торговых операций, следует из документа.

"Камаз" прекратил поставки на Украину еще в 2014 году, после захвата грузовиков компании вооруженными людьми, вся сеть производителя на Украине была продана, объяснял ранее представитель компании.

Всего в расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".