Берлускони обязали ежемесячно выплачивать бывшей жене два миллиона евро

РИМ, 16 мая — РИА Новости, Сергей Старцев. Верховный кассационный суд Италии постановил, что экс-премьер, миллиардер Сильвио Берлускони должен ежемесячно выплачивать своей бывшей жене Веронике Ларио 2 миллиона евро.

Вердикт высшей судебной инстанции был обнародован во вторник, хотя само заседание по этому делу состоялась еще в ноябре прошлого года, и тогда генеральная прокуратура предлагала судьям снизить размер алиментов.

В 2013 году суд первой инстанции в рамках бракоразводного процесса назначил Ларио алименты в размере 3 миллионов евро в месяц. Решение о столь крупной сумме пособия судьи аргументировали необходимостью обеспечения Ларио, родившей Берлускони троих детей, того уровня жизни, к которому она привыкла за 20 лет официального брака. Сам Берлускони назвал в этой связи женщин-судей "феминистками и коммунистками".

Адвокаты Берлускони обжаловали данное решение, и в 2014 году Апелляционный суд Милана постановил сократить размер алиментов Ларио до 2 миллионов евро в месяц. Однако экс-премьер решил не останавливаться на достигнутом и обратился в Верховный суд Италии.

В обнародованном во вторник вердикте Кассационного суда отмечается, что Берлускони "является одним из богатейших людей мира" и что разница его доходов и доходов его бывшей жены представляется суду "значительной". В этой связи суд решил оставить размер пособия, которое миллиардер должен ежемесячно выплачивать своей экс-супруге, без изменений.

Берлускони был женат дважды и оба раза гражданским браком. В марте 1965 года он заключил брачный союз с Карлой Эльвирой Далл'Ольо, который продлился 10 лет. От первого брака у него есть двое детей — известные предприниматели Марина и Пьер Сильвио. В 1980 году Берлускони познакомился с актрисой Ларио (настоящее имя Мириам Раффаэлла Бартолини). Лишь спустя 10 лет, уже имея троих детей — Барбару, Элеонору и Луиджи — они заключили официальный брак. О своем решении развестись с мужем Ларио публично объявила в мае 2009 года. В феврале 2014 года процедура развода была официально завершена в суде города Монца, однако экс-супруги продолжали судиться по вопросу о размере алиментов.

В настоящее время 80-летний Берлускони поддерживает близкие отношения с 31-летней Франческой Паскале, которая еще четыре года назад заявила, что хочет выйти за него замуж.