Mail.Ru сообщила о росте трафика на Украине после сообщения о санкциях

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Mail.Ru Group фиксирует "драматический рост" трафика соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" с Украины после сообщений о санкциях против компании. Об этом говорится в заявлении опубликованной на корпоративном сайте Mail.Ru Group.

Во вторник украинский президент Петр Порошенко утвердил расширенный список российских граждан и компании, в отношении которых вводятся ограничения. Среди прочих, под запретом оказались и ресурсы Mail.ru.

В Mail.Ru Group отметили, что с сожалением восприняли новость об ограничениях. В компании считают, что решение Киева ударит, прежде всего, по самим украинским пользователям.

"Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей", — говорится в сообщении компании.

По словам представителей Mail.Ru Group, компания не намерена вносить изменения в работу на Украине: сервисы будут работать во всех странах.

"Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы", — добавили в компании.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ, а также соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте". Осенью 2016 года Mail.Ru Group приобрела сервис для заказа готовой еды Delivery Club и разработчика мобильных игр Pixonic.