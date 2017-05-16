США
16.0516 мая16:23МСК
USD56.26-0.27
EUR62.04+0.19
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Киеве возле памятника "Родина-мать" поставят мемориал "Агрессия России"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (226)
15:4516.05.2017
10169734
© РИА Новости . Александр МаксименкоПерейти в фотобанкЖители Киева у монумента Родина-мать. Архивное фотоЖители Киева у монумента Родина-мать. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Киеве планируют создать мемориальный комплекс "Агрессия России" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на главного художника музея Анатолия Гайдамаку.

Киево-Печерская лавра. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На Украине хотят запретить Церкви, сотрудничающие с "агрессором"
Гайдмака заявил, что название проекта уже утверждено, но пока является рабочей версией. По его словам, мемориал будет находиться на территории возле Верхних московских ворот старой Печерской крепости, которые расположены неподалеку от скульптуры Родина-мать.

Художник пояснил, что сооружение не подразумевает "мемориала в общепринятом понятии о памятниках", а будет содержать много "символов и аллегорий".

Ранее Киев принял решение не демонтировать памятник "Родина-мать" в рамках выполнения закона о декоммунизации, однако распорядился, чтобы советский герб, расположенный на монументе, был срезан или скрыт.

Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
Amnesty International призвала Украину отменить закон о декоммунизации
В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. По данным института, до конца ноября 2016 года должны быть переименованы более 940 населенных пунктов.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
Комментировать
saltears
Живут Россией. Собой бы занялись наконец.
16:10
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
kapitanden3
конечно, родины то нет, продали за безвиз
16:09
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
botiskaf
А мемориальный комплекс "Крышу снесло" не хотели бы поставить?
16:09
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
ammixxx
Ну и кто они после этого?
16:08
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
zautin.valera
Визу им ввести, нечего им так шастать к нам.
16:01
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Руслан
Агрессия России? почему тогда войну/ военное положение не объявляли? Разве без этого можно кого-то назвать агрессором? В Донецке и Луганске нужно ставить памятник жертвам украинской оккупации.
15:58
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Vlad Vby
Ох, спуститься мать-Родина с пьедестала, да наведет в своем доме порядок...
15:57
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
cергей cуворов
всё правильно , на роль главного экспоната предлагаю восковую фигуру сынка Вальцмана ( по матери порошенко ) в футболке с надписью Россия .
15:53
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Кирилл Соколов
Давай смелее, Украина - быстрей исчезнешь с карты мира!
15:51
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Николай
Ну жизнь наладилась, можно и памятники ставить!
15:49
16.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена