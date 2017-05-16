Пользователи соцсетей пригрозили Порошенко "третьим Майданом"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Многие пользователи Twitter возмутились указом президента Петра Порошенко запретить на Украине российскую социальную сеть "ВКонтакте".

Так, одна из пользовательниц tilda предупредила, что если ей закроют доступ к ее фотографиям "ВКонтакте", она выйдет на "третий майдан".

​"Вот теперь точно на Майдан пойду. Порошенко, не трогай вконтакте", — грозит ryaduev.

"Порошенко подписал запрет ВК. Официально. Что? Как мне жить? Это настолько удобная соцсеть. Что делать? Я плачу!" – пишет на украинском Prettylenko.

ПОРШЕНКО ПІДПИСАВ ЗАБОРОНУ ВК! ОФІЦІЙНО! ШИТО??? Я ЗАВІСІМА УЖЕ! ЯК МЕНІ ЖИТЬ? НАСТІЛЬКИ ЗРУЧНА СОЦ. МЕРЕЖА!!!! ШО РОБИТЬ??? Я ПЛАЧУ!!!! — PRETTYLENKO (@LPolyukhovych) 16 мая 2017 г.

​Впрочем, кто-то считает, что украинцам беспокоиться не о чем, так как есть пути обхода блокировки.

Ребят, я вас умоляю. Даже если заблочат вк, наши люди найдут, как пользоваться им

Вон в Китае же обходят блокировку твиттера и ниче — Ananka Fishbeyn ♐ (@anankafishbeyn9) 16 мая 2017 г.

​Тем временем на популярном сайте change.org открыли сбор подписей под петицией в "Отменить запрет Вконтакте и Mail.ru на территории Украины" в адрес Порошенко. Инициатором кампании стала жительница Киева Надежда Максименко. За несколько часов петицию подписали 544 человека.

Во вторник украинские власти запретили доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсам Mail.ru и "Яндекс". Запрет вступил в силу по указу президента Украины Петра Порошенко о расширенных санкциях, под которые попали 1228 человек и 468 юридических лиц.