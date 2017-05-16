Украинские СМИ напомнили Порошенко о его аккаунтах в заблокированных сетях

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили, что у президента Петра Порошенко есть официальные аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"В социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" все еще существуют официальные аккаунты президента Петра Порошенко, несмотря на запрет пользования российскими соцсетями, подписанный им самим", — говорится в сообщении агентства "Украинские новости".

Агентство также приводит скриншоты аккаунтов Порошенко в этих соцсетях. Как отмечается, последний пост на официальной странице президента "ВКонтакте" датирован 15 мая, а на странице в "Одноклассниках" — 14 мая.