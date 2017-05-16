Украинские СМИ напомнили Порошенко о его аккаунтах в заблокированных сетях

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили, что у президента Петра Порошенко есть официальные аккаунты в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".
"В социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" все еще существуют официальные аккаунты президента Петра Порошенко, несмотря на запрет пользования российскими соцсетями, подписанный им самим", — говорится в сообщении агентства "Украинские новости".
Агентство также приводит скриншоты аккаунтов Порошенко в этих соцсетях. Как отмечается, последний пост на официальной странице президента "ВКонтакте" датирован 15 мая, а на странице в "Одноклассниках" — 14 мая.