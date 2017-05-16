Абэ "серьезно озабочен" развитием ракетных технологий в КНДР

ТОКИО, 16 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил обеспокоенность развитием технологий, связанных с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), в КНДР и заявил о необходимости оказать "сильное давление" на Пхеньян.

"Высота полета (ракеты) впервые достигла 2 тысяч километров. Мы отслеживаем, не проводятся ли эти испытания, в том числе для определения развития ситуации с возвратом ракет в атмосферу", — цитирует телеканал NHK заявление Абэ.

"Мы серьезно озабочены тем, что технологии МБР (в КНДР) будут развиваться и дальше. Необходимо делиться подобными опасениями, к примеру, со странами "большой семерки", и оказать сильное давление на КНДР", — подчеркнул японский премьер.

Последнее ракетное испытание КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Пхеньян официально подтвердил успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Дальность полета ракеты составила 800 километров, она пролетела 30 минут и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.