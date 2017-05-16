CNN сообщили о расхождении мнений в руководстве США по статусу Иерусалима

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Представители высшего руководства госдепартамента, Пентагона и разведывательного сообщества убеждают Белый дом не переносить американское посольство в Израиле в Иерусалим, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.

По мнению противников переноса дипмиссии, такое решение негативно отразится на мирном процессе и увеличит региональные риски.

В то же время ряд советников Дональда Трампа убеждают президента исполнить предвыборное обещание и в ходе запланированного на следующей неделе визита в Израиль объявить о признании Иерусалима столицей еврейского государства и решении перенести туда американское посольство.

Как сообщает телеканал, в администрации также изучают возможность занять промежуточную позицию и объявить, что США рассматривают Иерусалим, как будущую столицу Израиля, не предпринимая при этом никаких немедленных действий.

Источники в Белом доме сообщают, что Трамп пока не пришел к определенному решению по Иерусалиму.

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле, однако из-за спорного статуса этого города президенты США каждые полгода подписывали документ, откладывающий это решение. Как отмечает телеканал, срок очередного продления вето наступает 1 июня.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе российское, располагаются в Тель-Авиве.