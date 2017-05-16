Украинская аудитория "Яндекса" превышает 11 миллионов человек

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украинская аудитория сервисов "Яндекса" составляет более 11 миллионов человек в месяц, свидетельствует официальная статистика компании.

Согласно данным статистики, в январе 2017 года аудитория сервисов "Яндекса" составила 11,37 миллиона человек, в феврале — 11,06 миллиона человек.

При этом в марте этого года аудитория снизилась до 10,8 миллиона человек.

Согласно статистике, в 2016 году аудитория сервисов "Яндекса" на Украине на протяжении всего года составляла более 11 миллионов человек в месяц.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.