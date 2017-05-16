Террористического следа в атаке на автобус ФК "Боруссия" не нашли

БЕРЛИН, 16 мая — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Расследование по делу о нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде не выявило террористического мотива у злоумышленника, говорится в заявлении генпрокуратуры ФРГ.

"Актуальное расследование не выявило террористического мотива", — говорится в заявлении. Расследование передано в прокуратуру Дортмунда.

Три взрыва прогремели 11 апреля в Дортмунде около автобуса футбольного клуба "Боруссия" за час до матча, в котором эта команда должна была сыграть с "Монако" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу.

В конце апреля в генеральной прокуратуре ФРГ заявили о задержании в рамках расследования этого дела мужчины, который имеет двойное гражданство — немецкое и российское. Позже суд вынес решение о его аресте.

По сообщению прокуратуры, на данный момент достоверно известно, что подозреваемый Сергей В. приобрел 15 тысяч акций "Боруссии", для чего 3 апреля взял кредит. В случае колебаний курса этих акций из-за увечий или смерти игроков подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большую прибыль. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случились взрывы, на 9-13 апреля и 16-20 апреля (когда должен был состояться ответный матч), так как на момент бронирования не было известно, где именно будет сыгран первый матч — в Дортмунде или Монако.