СМИ сообщили, что передача данных России ослабит доверие партнеров к США

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Возможная передача президентом США Дональдом Трампом секретной информации России может ослабить доверительные отношения со странами, с которыми Вашингтон сотрудничает по обмену разведданными, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГ)*. Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.

"Вряд ли из-за этого партнеры перестанут делиться с американцами жизненно важными разведывательными данными, но это может повлиять на установленные доверительные отношения, особенно если передача таких данных (Трампом) касается определенных методов сбора данных", — заявил агентству неназванный представитель силовых ведомств в ЕС.

В Белом доме заявили, что публикация газеты Washington Post, где утверждается, что Трамп поделился с Лавровым секретной информацией, является лживой. Сам Трамп заявил, что на встрече с Лавровым поделился данными по борьбе с терроризмом, безопасности перелетов и призвал Россию "усилить борьбу с ИГ*", подчеркнув, что имел на то полное право как президент США.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, слова которого передал телеканал CNN , заявил, что на встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник назвал информацию о якобы передаче сверхсекретных данных Трампом Лаврову "полной ерундой", к которой "мы не хотим иметь никакого отношения".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию "очередным фейком" и заявила, что читать американские газеты становится "не только вредно, но и опасно".

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России