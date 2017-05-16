Косачев назвал новые санкции Украины против России актом бессилия

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Санкции Украины, которые распространились на российских политиков, журналистов, соцсети, малоэффективны и являются актом бессилия киевской власти, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Парламентарий также был включен в санкционные списки.

"Очередной указ президента Украины с очередными же санкциями – всего против 1 тысячи 228 физических и 468 юридических лиц, включая меры против российских телерадиокомпаний, а также блокировку доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники и к Яндексу – я бы назвал не демонстрацией силы, а актом бессилия", — заявил Косачев журналистам во вторник.

Потому что тем самым высшее руководство страны расписывается в собственной беспомощности перед любой альтернативной информацией, не доверяет собственным гражданам, отрезая их даже от такого бытового диалогового формата, как соцсети, пояснил он. "Однако опыт говорит о том, что такой "северокорейский" вариант по определению не может быть эффективным. Даже после нескольких лет тотальной дегуманизации населения под предлогом декоммунизации, когда граждан сознательно приучали ненавидеть все русское и российское и не испытывать жалости к гибнущим и страдающим людям "другой крови", — подчеркнул сенатор.

В том, что касается российских граждан и организаций, большей частью уже в очередной раз попавших в санкционные списки, то, по словам Косачева, это громкая, но заведомо бессмысленная акция. "Потому что, по понятным причинам, никому из названных лиц не придет в голову держать свои активы на Украине или посещать страну, пока там не установится демократическая власть и не сойдет военно-истерический угар", — подчеркнул политик.

По мнению сенатора, это не перечень врагов Украины, а список тех, кого как огня боится нынешняя власть. "В этом смысле испытываю удовлетворение тем, что значусь в числе отмеченных нынешней киевской властью людей под №92", — сказал Косачев.

Сенатор отметил, что у Украины сегодня просто нет иного выбора, как продолжать нагнетать страсти в российско-украинских отношениях. Ибо единственный "товар", который сегодня "продает" Украина миру, это ее "война". Только ее "капитализацией" в разные резолюции занимаются украинские делегации на различных форумах, именно с этим "мессиджем" ездил в Вашингтон глава МИД Украины Павел Климкин, сказал он.

"На любой вопрос о ходе реформ, о борьбе с коррупцией, о реализации минских соглашений (по урегулированию в Донбассе — ред.), о притеснении оппозиции и разгуле национализма в ответ раздается один ответ: не до того — у нас Война", — считает парламентарий.

И чем больше претензий к Киеву, тем шире будут антироссийские списки – это уже очевидно, считает он. "Поэтому вопрос не к Киеву с его списками "внутреннего назначения", а к его спонсорам и опекунам: не надоело?" — выразил недоумение политик.