Пушков увидел в украинских санкциях противоречие европейским конвенциям

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Санкции Украины в отношении российских СМИ и информационных ресурсов противоречат абсолютно всем подписанным Украиной европейским конвенциям о свободе информации, заявил РИА Новости председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продление и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, санкции введены в отношении ряда российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", ВГТРК, РЕН ТВ и "ТВ Центр".

"Это противоречит абсолютно всем европейским конвенциям о свободе информации и свободе обмена мнениями, которые ранее подписала Украина", — сказал Пушков.

По его словам, эти действия также нарушают европейские конвенции о свободе слова, несмотря на "тщательные попытки Украины интегрироваться в европейское пространство".

Сенатор полагает, что Украина таким образом старается воспитать новое поколение граждан в собственном понимании патриотического духа.

"Это давний процесс, мою телепрограмму "Постскриптум" запретили еще при (президенте Викторе) Ющенко. Это является попыткой Киева сохранить информационную монополию и исключить возможность получения украинцами правдивой и объективной информации", — сказал Пушков.

Сам Пушков, оказавшийся в украинских санкционный списках третий год подряд, подчеркнул, что расширение списка санкций в отношении российских юридических и физических лиц бессмысленно, лично он не испытывает из-за этого никаких проблем.

"Я лично ничего не ощущаю от этого списка, меня и так и горячим калачом на Украину не заманишь – как и подавляющее большинство фигурантов списка. Я не понимаю, на что рассчитывает Украина, расширяя эти списки, каких целей она хочет этим добиться", — добавил Пушков, назвав составление списков и их расширение "чистой полы политиканством".