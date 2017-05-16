В Кремле напомнили о принципе взаимности в связи с санкциями Киева

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Москва не забывает о принципе взаимности в связи с санкциями Киева против российских СМИ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник, отметив, что пока не готов сказать о возможных ответных мерах России.

"Мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли в связи с санкциями приняты какие-либо контрмеры по отношению к украинским информационным ресурсам.