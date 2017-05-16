Минобороны Белоруссии выступило против создания профессиональной армии

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Заместитель начальника генерального штаба Белоруссии генерал-майор Александр Шкиренко заявил, что министерство обороны страны не поддерживает идею перехода на профессиональную армию.

"В Беларуси не будет создаваться профессиональная армия", — заявил Шкиренко в ответ на вопрос члена постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Олега Руммо в ходе заседания комиссии по национальной безопасности палаты представителей. Его слова во вторник приводит агентство Sputnik Беларусь

По информации агентства, Шкиренко отметил, что отказываться от призыва срочников нецелесообразно. Он также подчеркнул, что профессиональная армия всегда многочисленная и содержать вооруженные силы численностью 250 тысяч человек белорусской экономике не под силу.

По словам генерал-майора, профессиональная армия — это армия военного времени, а для мирного времени она просто не нужна.

Шкиренко добавил, что Минобороны республики не рассматривает вопрос о сокращении срока срочной службы в армии до года, так как в настоящее время в стране есть определенные проблемы с набором срочников.

В Белоруссии срок военной службы по призыву для военнослужащих, не имеющих высшего образования, составляет 18 месяцев, а для призывников, получивших высшее образование — год.