В Кремле прокомментировали расширение Киевом санкций против России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Кремле рассматривают принятое Киевом решение расширить санкции в отношении российских физических и юридических лиц как очередное проявление недружественной и недальновидной политики против РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очередное проявление недружественной и недальновидной политики в отношении РФ. Наверное, очередной шаг в цепи многих шагов, которые, наверное, нарушают права людей на Украине в получении информации, вредят интересам населения на Украине. В любом случае проявление подобной враждебности лишний раз подчеркивает, кто может стоять за той ситуацией, когда мы констатируем полную пробуксовку минских договоренностей", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать введенные Киевом ограничения.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн сервисов: Яндекс, Одноклассники, ВКонтакте, Mail.ru и другие.

Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.