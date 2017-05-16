Трамп рассказал, какую информацию раскрыл Лаврову

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

РИА НОВОСТИ. ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО НА ВСТРЕЧЕ С ЛАВРОВЫМ ПОДЕЛИЛСЯ ДАННЫМИ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕЛЕТОВ, ПРИЗВАЛ РФ "УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ИГ*"

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России