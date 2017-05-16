Кремль прокомментировал сообщения о передаче Лаврову секретных данных

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой публикацию о том, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Вашингтоне якобы передал министру "секретную информацию" о террористической группировке "Исламское государство"*.
"Для нас это не тема. Это очередная ерунда. Мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде никакого. Это полная ерунда, здесь нет темы ни для подтверждения, ни для опровержения", — заявил Песков, комментируя информацию о якобы передаче Трампом сведений главе МИД РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России