Кремль прокомментировал сообщения о передаче Лаврову секретных данных

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой публикацию о том, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Вашингтоне якобы передал министру "секретную информацию" о террористической группировке "Исламское государство"*.

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией об ИГ*. Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.

"Для нас это не тема. Это очередная ерунда. Мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде никакого. Это полная ерунда, здесь нет темы ни для подтверждения, ни для опровержения", — заявил Песков, комментируя информацию о якобы передаче Трампом сведений главе МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России