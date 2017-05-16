В МИД России назвали санкции Киева проявлением политической цензуры

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва считает введенные Украиной санкции в отношении российских физических и юридических лиц проявлением цензуры по политическим мотивам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы до военной агрессии против своего народа", — сказала Захарова.
"Европа и США безмолвствуют", — добавила она.
Среди санкций указано блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.