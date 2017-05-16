Интерпол получил ордер на арест экс-президента Сербии и Черногории

БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Национальное бюро Интерпола Черногории во вторник по решению суда выписало ордер на международный розыск и арест бывшего президента союзного государства Сербия и Черногория Светозара Маровича, сообщило национальное телевидение республики RTCG со ссылкой на судебные органы.
"Ордер выдан с целью обнаружения и доставки осужденного Светозара Маровича к месту отбытия назначенного наказания сроком три года и девять месяцев в тюрьме Спуж по вступившему в силу приговору Высшего суда в Подгорице за два эпизода злоупотребления служебным положением путем подстрекательства и продолжительного организованного преступного деяния", — цитирует телеканал председателя основного суда в городе Котор Бранко Вучковича.
Светозар Марович был единственным президентом союза Сербии и Черногории с момента его формирования в 2003 году до распада в 2006 году. Долгое время он считался одним из самых влиятельных политиков Черногории, занимая место директора политического совета бессменно правящей в стране Демократической партии социалистов. Был задержан полицией в декабре 2015 года, спустя полгода временно выпущен на свободу, защита экс-политика заявляет о его серьезных проблемах со здоровьем.