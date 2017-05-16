Берлускони назвал Макрона парнем, "которого водит под ручку красивая мама"

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит после церемонии инаугурации в Париже

РИМ, 16 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони публично назвал президента Франции Эммануэля Макрона "красивым парнем, у которого есть красивая мама, которая водит его под ручку".

Как сообщают местные СМИ, такую характеристику новому главе французского государства Берлускони дал в ходе предвыборного мероприятия в городе Монца. При этом видный оппозиционный политик, судя по всему, прозрачно намекнул на возраст супруги президента Брижит Тронье, которая старше мужа на 24 года. Как известно, Макрон в 2007 году женился на своей бывшей учительнице французского языка, в которую был влюблен со школьной скамьи. Сам 80-летний итальянский экс-премьер был дважды женат и в настоящее время поддерживает близкие отношения с 31-летней Франческой Паскале, которая еще четыре года назад заявила, что хочет выйти за него замуж.

Берлускони вообще любит давать своеобразные характеристики известным мировым политикам. Так, вскоре после избрания Барака Обамы президентом США он назвал его "загорелым".

Что касается Макрона, то лидер другой оппозиционной партии Италии – "Лига Севера" — Маттео Салвини после первого тура президентских выборов во Франции назвал его "элегантным буратино, который даже на пляж ходит в галстуке". Впрочем, надежды Салвини на поражение Макрона на выборах не оправдались, и 14 мая тот вступил в должность президента республики.