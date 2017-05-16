В Турции заявили, что ФРГ должна выбрать между Анкарой и мятежниками

АНКАРА, 16 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Германия должна сделать выбор между Турцией и участниками попытки переворота в июле прошлого года, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в понедельник во вторник.

Ранее несколько десятков турецких военных, служивших на немецких базах НАТО, обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении убежища, так как, по их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции и были вынуждены покинуть свои посты на базах НАТО в ФРГ. В МВД ФРГ подтвердили, что турецкая сторона направила в течение нескольких лет около шести тысяч запросов о выдаче граждан-сторонников Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации попытки госпереворота. Эти запросы не были удовлетворены.

"Отношения между Германией и Турцией сначала испортились перед референдумом, но потом начали поступать позитивные сообщения. Но решение немецких властей о предоставлении политического убежища тем, кто обвиняется в причастности к попытке переворота 15 июля, стало большим откатом назад. Германии надо решить: если она хочет развивать наши отношения, ей нужно сменить вектор и повернуться лицом не к мятежникам, а к Турецкой Республике", — сказал Йылдырым на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.