Украина ввела санкции на год против ряда крымских компаний

Люди с флагом Украины в Киеве. Архивное фото

Люди с флагом Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украина ввела на год санкции в отношении ряда крымских предприятий, в частности, портов, транспортных компаний и винодельческих заводов, говорится в санкционном перечне юридических лиц, обнародованном во вторник на сайте украинского президента.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продление и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

В списке предприятий, в отношении которых введены санкции, указаны Керченский морской порт, Севастопольский торговый порт, Феодосийский морской торговый порт, Керченский торговый порт, Ялтинский морской порт, Севастопольский морской порт, Евпаторийский порт. Также в список вошел аэропорт "Симферополь" и федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога", "Крымавтодор", "Керченская паромная переправа".

Также в список вошли ряд заводов и предприятий — Севастопольское авиационное предприятие, Евпаторийский авиационный ремонтный завод, "Крымские генерирующие системы", государственное унитарное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Черноморец", "Феодосийский оптический завод", завод "Фиолент", судостроительный завод "Море", "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", "Севастопольский винодельческий завод", "Симферопольский винодельческий завод", "Крымский винодельческий завод", "Завод шампанских вин "Новый свет", федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

Практически все эти предприятия были перерегистрированы согласно российскому законодательству.

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