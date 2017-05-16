СМИ сообщили возможную дату референдума о независимости Каталонии

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. Архивное фото

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. Архивное фото

МАДРИД, 16 мая – РИА Новости. Референдум о независимости автономного сообщества Каталония от Испании, скорее всего, состоится 1 октября, эта дата будет озвучена на следующей неделе главой правительства Каталонии (Женералитета) Карлесом Пучдемоном, сообщает испанская газета La Vanguardia.

Дата референдума будет объявлена вскоре после выступления Пучдемона в Мадриде, которое состоится в следующий понедельник, сообщает издание со ссылкой на источники в партии "Вместе за да", поддерживающей отделение Каталонии.

Сам Пучдемон ранее заявил, что его поездка в столицу Испании — последняя возможность провести переговоры с Испанским Государством о проведении согласованного референдума. Выступление Пучдемона в Мадриде называется "Референдум для Каталонии. Приглашение к демократическому соглашению". На это выступление Женералитет пригласил председателя правительства Испании Мариано Рахоя, представителей всех политических партий, предпринимателей, лидеров общественных движений.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд признают незаконными.

Четырнадцатого февраля Конституционный суд Испании признал незаконными две резолюции, принятые каталонским парламентом, которые предполагали проведение референдума о независимости. Четвертого апреля Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск правительства страны к каталонским властям в связи с проектом бюджета Женералитета (правительства Каталонии), согласно которому часть средств будет направлена на проведение референдума. Заместитель председателя правительства автономного сообщества и лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас не исключил, что автономия провозгласит независимость в одностороннем порядке.

Предполагается, что летом власти Каталонии примут так называемый закон "Законодательного перехода", который призван заменить испанское законодательство новым каталонским.