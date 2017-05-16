Странное и смешное решение: Киев заблокировал Яндекс и ВКонтакте

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Киев расширил санкционный список против российских компаний и граждан. В частности, в него вошли компании "Яндекс", "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб", а также соцсети ВКонтакте, Одноклассники и ресурсы Mail.ru (в том числе и Одноклассники).
Кто еще попал под санкции
Кроме перечисленных выше компаний, в санкционный список попал ряд российских СМИ. Среди них МИА "Россия сегодня", "Звезда", ТВЦ, Наше радио, НТВ плюс, РенТВ и РБК.
Кроме того, Киев ввел персональные санкции в отношении ряда российских журналистов. В перечень вошли и руководители МИА "Россия сегодня" — генеральный директор Дмитрий Киселев (продлен на год "запрет на установление деловых контактов и остановка финансовых операций") и главный редактор Маргарита Симоньян (ей Киев на год запретил въезд в страну).
В списке оказались и некоторые депутаты Госдумы, в частности Алексей Журавлев ("Единая Россия"), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков ("Справедливая Россия"). Украинские власти запретили им въезд в страну на год.
Странное и смешное решение
Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько рассказал, что решение Киева о блокировке российских соцсетей и других интернет-ресурсов говорит о неспособности украинских властей ввести реальные санкции.
По его словам, такой запрет является "очередным недружественным шагом" Киева в адрес России, "очередным высказываем недоверия в адрес собственных граждан" и "очередной бесполезной акцией".
Реакция Госдумы
Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко заявил, что санкции Киева призваны разорвать отношения между россиянами и украинцами.
По мнению Ревенко, позиция Киева лишает украинцев возможности пользоваться удобными сервисами Яндекса (навигационными системами, справочными материалами и так далее), которые не имеют никакого отношения к пропаганде или политике.
"Провозглашая европейскую открытость, на самом деле нынешние украинские власти пытаются ограничить людей в их правах и свободах и наносят удар по миллионам пользователей… Построить "великую украинскую киберстену" в сети невозможно, пользователи всегда найдут возможности эти попытки обойти", — пояснил он.
"О зеркальных мерах я бы не говорил, потому что мы наоборот стремимся к открытому взаимодействию с украинским обществом", — добавил депутат.
Парламентарий также призвал не спешить с "зеркальным" ответом на действия Киева, поскольку Россия, напротив, стремится к "открытому взаимодействию с украинским обществом".
"Мы в ответ ничего, наверное, предпринимать такого не должны, потому что это их действия. И так у нас уже накалены отношения", — сказала Журова журналистам.
Парламентарий отметила, что данную ситуацию сложно комментировать, так как действия Украины вызывают недоумение.
"У них своя жизнь…, она идет, мы видим, что настроения не меняются", — добавила депутат, отметив, что подобная ситуация вредит самим украинским гражданам.