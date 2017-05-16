Странное и смешное решение: Киев заблокировал Яндекс и ВКонтакте

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Киев расширил санкционный список против российских компаний и граждан. В частности, в него вошли компании "Яндекс", "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб", а также соцсети ВКонтакте, Одноклассники и ресурсы Mail.ru (в том числе и Одноклассники).

Кто еще попал под санкции

Всего в расширенный перечень вошли 1228 физлиц и 468 компаний.

Кроме перечисленных выше компаний, в санкционный список попал ряд российских СМИ. Среди них МИА "Россия сегодня", "Звезда", ТВЦ, Наше радио, НТВ плюс, РенТВ и РБК.

Кроме того, Киев ввел персональные санкции в отношении ряда российских журналистов. В перечень вошли и руководители МИА "Россия сегодня" — генеральный директор Дмитрий Киселев (продлен на год "запрет на установление деловых контактов и остановка финансовых операций") и главный редактор Маргарита Симоньян (ей Киев на год запретил въезд в страну).

В санкционном списке также значатся IT-компании и связанных с ними украинские юридические лица: "1С", "Корпорация "Парус", "Галактика Центр", "Документ Менеджмент", системный интегратор АРО "Энвижн Груп", "Мастердата", "Софтлайн Груп", известный разработчик программного обеспечения ABBYY и ООО "Аби Украина ЛТД" и еще ряд организаций.

В списке оказались и некоторые депутаты Госдумы, в частности Алексей Журавлев ("Единая Россия"), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков ("Справедливая Россия"). Украинские власти запретили им въезд в страну на год.

Странное и смешное решение

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько рассказал, что решение Киева о блокировке российских соцсетей и других интернет-ресурсов говорит о неспособности украинских властей ввести реальные санкции.

"Реальные санкции — те, которые относятся к области экономики и финансов, торгово-экономического сотрудничества. Точнее, Украина ввела эти санкции еще раньше, но самый большой ущерб сама же от них и получила. Сам Петр Алексеевич жаловался на то, что в результате "агрессивного закрытия рынка" сама Украина потеряла 15 миллиардов долларов за год", — пояснил эксперт РИА Новости.

По его словам, такой запрет является "очередным недружественным шагом" Киева в адрес России, "очередным высказываем недоверия в адрес собственных граждан" и "очередной бесполезной акцией".

Реакция Госдумы

"С одной стороны, несколько смешно и забавно, что президент страны объявляет санкции российским социальным сетям, тем самым признавая в них угрозу. Социальные сети ведь призваны для общения между людьми, для обмена впечатлениями, личными мнениями, фотографиями — в общем, демонстрации своей жизни. Довольно странно, что вроде бы европейская Украина, которая сейчас получила безвизовый режим и всячески демонстрирует верность европейским ценностям и постоянно подчеркивает свое превосходство над Россией, особенно в ментальном отношении…, боится общения своих граждан с гражданами России", — отметил Безпалько.

Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко заявил, что санкции Киева призваны разорвать отношения между россиянами и украинцами.

"В одном из последних заявлений Петр Порошенко сказал, что он разводится с Россией, и эти действия направлены именно на это. Их можно рассматривать как действия, направленные на разрыв связей между простыми людьми, которые лежат в плоскости общения через социальные сети, такие как ВКонтакте, Одноклассники, и посредством мощного поисковика Яндекс", — заявил Ревенко журналистам.

По мнению Ревенко, позиция Киева лишает украинцев возможности пользоваться удобными сервисами Яндекса (навигационными системами, справочными материалами и так далее), которые не имеют никакого отношения к пропаганде или политике.

"Провозглашая европейскую открытость, на самом деле нынешние украинские власти пытаются ограничить людей в их правах и свободах и наносят удар по миллионам пользователей… Построить "великую украинскую киберстену" в сети невозможно, пользователи всегда найдут возможности эти попытки обойти", — пояснил он.

"О зеркальных мерах я бы не говорил, потому что мы наоборот стремимся к открытому взаимодействию с украинским обществом", — добавил депутат.

Парламентарий также призвал не спешить с "зеркальным" ответом на действия Киева, поскольку Россия, напротив, стремится к "открытому взаимодействию с украинским обществом".

С Ревенко согласна и первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Мы в ответ ничего, наверное, предпринимать такого не должны, потому что это их действия. И так у нас уже накалены отношения", — сказала Журова журналистам.

Парламентарий отметила, что данную ситуацию сложно комментировать, так как действия Украины вызывают недоумение.

"У них своя жизнь…, она идет, мы видим, что настроения не меняются", — добавила депутат, отметив, что подобная ситуация вредит самим украинским гражданам.