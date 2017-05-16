Киев ввел санкции против "Агрокомплекса Ткачева" и ОАО "Авиадвигатель"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украина ввела санкции сроком на три года против ряда российских компаний, в том числе АО "Агрокомплекс им. М.И. Ткачева" и ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты", ОАО "Авиадвигатель", ООО "ТД Антрацит", "Русский антрацит", ООО "Русбан", ООО "Петролуим Капитал", говорится в приложении к решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), опубликованном во вторник на сайте украинского президента.

В отношении этих компаний действуют санкции в виде ограничения торговых операций на территории Украины, полного прекращения транзита ресурсов и перевозок по территории Украины, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств.

Против компании "Авиадвигатель" также введены санкции в виде блокирования активов, прекращения действия торговых соглашений, совместных проектов и программ в сфере безопасности и обороны, запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и запрет на вывод капитала.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продление и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры также ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".