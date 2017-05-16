Ряд европейских политиков попали в расширенный санкционный список Киева

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Ряд политиков и журналистов из Европы попали в расширенный санкционный список Киева, соответствующий указ президента страны Петра Порошенко опубликован на его сайте.

Порошенко во вторник утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

Согласно указу, в расширенный санкционный список попал гражданин Греции Сотириос Зарианопулос – депутат Европарламента, депутаты греческого парламента от Коммунистической партии Греции Йоргос Ламбрулис и Йоргос Магганас. Также в список попали депутат парламента Италии Лючио Малан, президент итальянской провинции Реджо-ди-Калабрия Джузеппе Раффа.

Также в санкционный список попала журналист из Болгарии Ташева Лабова и блогеры из Польши Давид Березицкий и Давид Худжец. Кроме того, Киев внес в санкционный список политтехнологов из Израиля Авигдора Эскина и Давида Эйдельмана.