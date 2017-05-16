Ряд европейских политиков попали в расширенный санкционный список Киева

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Ряд политиков и журналистов из Европы попали в расширенный санкционный список Киева, соответствующий указ президента страны Петра Порошенко опубликован на его сайте.
Согласно указу, в расширенный санкционный список попал гражданин Греции Сотириос Зарианопулос – депутат Европарламента, депутаты греческого парламента от Коммунистической партии Греции Йоргос Ламбрулис и Йоргос Магганас. Также в список попали депутат парламента Италии Лючио Малан, президент итальянской провинции Реджо-ди-Калабрия Джузеппе Раффа.
Также в санкционный список попала журналист из Болгарии Ташева Лабова и блогеры из Польши Давид Березицкий и Давид Худжец. Кроме того, Киев внес в санкционный список политтехнологов из Израиля Авигдора Эскина и Давида Эйдельмана.