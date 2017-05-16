Европол не может подтвердить, что вирус WannaCry был создан в КНДР

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Европол пока не готов сообщить, кто стоит за компьютерным вирусом-вымогателем, который затронул десятки стран, и не может подтвердить информацию о причастности КНДР.

"Мы открыты к расследованию во всех направлениях, но мы не спекулируем и не можем это подтвердить", — прокомментировал официальный представитель Европола Ян Оп Ген Орт информацию о причастности к вирусу хакеров, связанных с КНДР. Он отметил, что "пока слишком рано, чтобы говорить что-либо".

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на экспертов американской компании Symantec и российской "Лаборатории Касперского" сообщало, что за атакой может стоять связанная с КНДР группа хакеров.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в РФ, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.

Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.