Клименко: санкции Украины не сильно скажутся на доходах интернет-компаний

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введенные Украиной санкции в отношении российских интернет-компаний не сильно скажутся на их финансовых показателях, следует из слов советника президента РФ, председателя совета Института развития интернета (ИРИ) Германа Клименко.

"Если Порошенко сможет обеспечить полную блокировку доменов — хотя и нам это не удалось, — то мы потеряем 12,5% посещаемости (доля посещаемости украинцев в российском интернете — ред.). Но, я думаю, что с денежной стороны мы потеряем только 2-3%… Украина не самая богатая страна", — сказал он РИА Новости.

Президент Украины Петр Порошенко ранее во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых этой страной введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

При этом, в частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".