Патрушев: у России нет данных о причастности спецслужб к вирусной атаке

КАЗАНЬ, 16 мая — РИА Новости. Нет данных о причастности каких-либо спецслужб к масштабной вирусной атаке, начавшейся 12 мая в десятках стран мира, но хакеры обладали высокой квалификацией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Данных о том, что вирусная атака совершена специальными службами каких-либо стран, у нас в настоящее время нет. Но то, что были использованы высококвалифицированные специалисты, это подтверждается. Но иначе, конечно, если бы это были спецслужбы, последствия были бы значительно более серьезные", — сказал Патрушев на совместном выездном совещании по проблеме терроризма и миграции c главами регионов Приволжского федерального округа (ПФО) и федеральными чиновниками.

Патрушев призвал федеральные и региональные органы государственной власти принять дополнительные меры для обеспечения информационной безопасности. Он отметил, что от масштабного распространения 12-13 мая вредоносного программного обеспечения, по предварительным подсчетам, в 150 странах пострадало более 200 тысяч пользователей. "В нашей стране благодаря своевременно принятым мерам по защите информационных ресурсов удалось избежать серьезных последствий", — отметил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, частично пострадали информационные системы в тех органах власти, которые не завершили создание системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. На территории Приволжского федерального округа наибольшие проблемы возникли в Нижегородской, Самарской областях, Татарстане и Чувашии.

"Все это позволяет сделать выводы о том, что принятые в июне 2016 года решения, направленные на защиту информации в государственных и муниципальных информационных системах при использовании сети интернет, выполнены не в полном объеме. Работа по выявлению уязвимости программного обеспечения не завершена", — заявил Патрушев.

Масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и на Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.