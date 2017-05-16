Amnesty International назвала число убитых в 2016 году правозащитников

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила, что преследование правозащитников по всему миру усилилось и более 280 человек по всему миру были убиты в связи со своей деятельностью в прошлом году, сообщается в докладе организации.

Согласно статистике, в минувшем году по меньшей мере в 22 странах 281 человек были убиты за мирные акции в защиту человеческих прав. В 2015 году данное число составляло 156 человек. В 63 странах правозащитники сталкивались с дискредитирующими компаниями, в 68 странах — были задержаны или арестованы в связи со своей деятельностью, в 94 странах — подвергались угрозам и нападениям.

Отмечается, что преследованиям правозащитники подвергаются в Китае, Египте, Великобритании, России, Бахрейне, Мексике и других странах. В докладе отмечается, что "комбинация средств слежения, новых технологий, злоупотребление законом и гонения на выражающих мирный протест граждан создала беспрецедентный уровень угрозы для правозащитников".

Например, правозащитников из Бахрейна, высланных из страны, правительство отслеживает при помощи шпионского оборудования, а в Великобритании полиция установила слежку за журналистами, чтобы идентифицировать их источников, сообщает организация.

Россию и Мексику Amnesty International обвиняет в том, что в этих странах распространены интернет-сообщества, которые распространяют ложную информацию и дискредитируют правозащитников.