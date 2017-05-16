Названо самое грязное место в мире

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Небольшой необитаемый остров Хендерсон в Тихом океане стал самым загрязненным местом на планете, следует из опубликованного Национальной академией наук США доклада.

Согласно документу, подготовленному совместно специалистами Университета Тасмании и Королевским обществом защиты птиц Великобритании, на необитаемом острове Хендерсон, расположенном в Тихом океане между берегами Новой Зеландии и Латинской Америки, зафиксирована самая большая концентрация мусора на один квадратный метр. По подсчетам специалистов, плотность загрязнения составляет 671 объект на квадратный метр. Площадь острова составляет 4,3 гектара.

Исследователи установили, что общее число объектов, попавших на остров, насчитывает порядка 37,7 миллиона. Общая масса мусора, по оценкам специалистов, составляет 17,6 тонны. При этом на пляж шириной в 10 метров попадает в среднем около 27 новых объектов ежедневно.

Авторы публикации подчеркивают, что причиной данной ситуации стал резкий рост производства пластика во второй половине прошлого века. "Пока мировое производство пластика продолжает расти по экспоненте, это и дальше будет оказывать воздействие на уникальную природную красоту и биологическое разнообразие, которые характерны для этого острова и многих других мест, включенных ЮНЕСКО в список всемирного наследия", — резюмируют авторы доклада.