Китай прокомментировал обеспокоенность Индии проектом Шелкового пути

ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Строительство китайско-пакистанского экономического коридора не скажется на позиции Китая относительно кашмирского вопроса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя отсутствие индийской делегации на форуме "Один пояс — один путь".

Индия выступает с критикой инициативы "Один пояс — один путь", поскольку одним из главных инфраструктурных проектов в рамках инициативы является китайско-пакистанский экономический коридор, который подразумевает экономическую деятельность КНР и Пакистана на территории региона Гилгит-Балтистан. Это часть исторического региона Кашмир, который является спорной территорией для Индии и Пакистана. Исламабад контролирует Гилгит-Балтистан, Нью-Дели считает регион своей территорией.

"Председатель Си Цзиньпин во время форума заявил, что инициатива "Один пояс — один путь" — путь строительства и мира. Все страны должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также коренные интересы и озабоченности, что в полной мере является ответом на обеспокоенности индийской стороны", — заявила Хуа Чуньин. Она подчеркнула, что Китай понимает озабоченность Индии относительно кашмирского вопроса.

Представитель МИД Китая подчеркнула, что реализация проекта никак не скажется на позиции Пекина по вопросу Кашмира.

"Китайско-пакистанский экономический коридор является важной частью строительства проекта "Один пояс — один путь" и никоим образом не скажется на позиции Китая относительно кашмирского вопроса. Что касается того, приветствуем мы или нет участие Индии в проекте "Один пояс — один путь, то ответ очень ясен. Китайская сторона, конечно, приветствует", — сказала Хуа Чуньин, добавив, что ключевой вопрос заключается в том, с какой позиции рассматривает Индия этот проект.

Хуа Чуньин также прокомментировала слова официального представителя МИД Индии, который призвал Пекин к полноценному диалогу.

"Индия выразила надежду на проведения "значимого" диалога и ждёт позитивного ответа от китайской стороны. Китайская сторона не понимает смысл заявления официального представителя МИД Индии. Какой позитивной реакции ждёт Индия?", — сказала представитель внешнеполитического ведомства. Она добавила, что в Китае приветствуют присоединение Индии к инициативе "Один пояс — один путь" в любое время.

В понедельник в Пекине завершился первый форум "Один пояс — один путь", в котором приняли участие лидеры и главы около 30 государств, в том числе президент России Владимир Путин. Индия не направила на форум официальную делегацию. По информации агентства PTI, в мероприятии принимали участие лишь индийские учёные. Ранее официальный представитель МИД Индии Гопал Баглай не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли страна участвовать в форуме. Он четко обрисовал позицию Индии, состоящую с том что инициативы по развитию региональной транспортной инфраструктуры должны базироваться на универсально признанных международных нормах, качественном менеджменте, верховенстве права, открытости, прозрачности и равенстве. Баглай призвал Китай к полноценному диалогу по вопросу обеспокоенности Индии рядом аспектов китайской инициативы.