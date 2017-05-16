Украина ввела санкции против российских компаний 1С, ABBYY и Софтлайн

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украина ввела санкции на три года в отношении IT-компаний и связанных с ними украинских юридических лиц, в частности против "1С", "Корпорация "Парус", "Галактика Центр", говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое во вторник одобрил президент Петр Порошенко.

Санкции также введены в отношении российских "Инталев Украина" (Киев), "Документ Менеджмент" (Москва), системного интегратора АРО "Энвижн Груп", "Мастердата", АО "Аскон", "Софтлайн Груп" и ее дочернего подразделения, а также известного разработчика программного обеспечения ABBYY и ООО "Аби Украина ЛТД".

Также ограничительные меры введены против компаний "Сапран Груп" и "Сапран Украина", "Мастердата" и ее дочерняя компания, "Аскон", "ГИСИНФО", "Монт", "Скайлайн Софтвер", "Софткорн", "Еврософтпром", "Астерос Украина", "Оптима-Украина", "НТК-Консалтинг", "Корус Консалтинг СНГ", "Ай-Теко Проекты", "Летограф ИТ Консалтинг и Услуги", "Доктор Веб" и подразделение на Украине, осталась в списке также "Лаборатория Касперского".

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продление и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры также ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".