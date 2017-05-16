Захарова напомнила, что Россия предупреждала о "сенсации" американских СМИ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию Washington Post, напомнила, что она еще на прошлой неделе предупреждала о готовящейся американскими СМИ "сенсации" о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.

"Напоминаю, что 11 мая я предупреждала: американские СМИ через пару дней, видимо, планировали выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа. Правда, задумка состояла еще и в том, чтобы разукрасить ее не менее "секретными" фотографиями с прошедшей встречи, что должно было придать очередному фейку основательности и достоверности. Но эту часть плана информационной кампании мы разрушили, опубликовав фотографии так, как это положено по всем законам профессиональной этики", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook

"Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо — последнее время это уже не только вредно, но и опасно", — добавила Захарова.

Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" (ИГ)*. Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.

В Белом доме заявили, что публикация газеты Washington Post, где утверждается, что Трамп поделился с Лавровым секретной информацией, является лживой. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, слова которого передал телеканал CNN, заявил, что на встрече обсуждались "общие усилия и угрозы, связанные с терроризмом".

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России