В комитете Госдумы считают, что Украина хочет разрыва связей между людьми

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введение Украиной санкций в отношении компании "Яндекс" и российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" говорит о стремлении разорвать отношения между простыми людьми двух народов, но это вряд ли получится, считает член комитета Госдумы по информационной политике, в прошлом телеведущий Евгений Ревенко.

Украина запретила доступ в стране к соцсетям "Вконтакте", "Однокласники" и ресурсам Mail.ru, а также ввела санкции сроком на три года в отношении компании "Яндекс", говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое во вторник одобрил президент Петр Порошенко.

"В одном из последних заявлений Петр Порошенко сказал, что он разводится с Россией, и эти действия направлены именно на это, их можно рассматривать как действия, направленные на разрыв связей между простыми людьми, которые лежат в плоскости общения через социальные сети, такие как "Вконтакте", "Одноклассники", и посредством мощного поисковика "Яндекс", — заявил Ревенко журналистам.

По его мнению, подобные меры не смогут разорвать ни человеческие, ни информационные, ни духовные связи между двумя народами, как бы киевские власти не старались, и "вся эта шаткая конструкция по запретам и санкциям рухнет в скором будущем".

"О зеркальных мерах я бы не говорил, потому что мы наоборот стремимся к открытому взаимодействию с украинским обществом", — добавил депутат.