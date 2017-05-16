Политолог: Турция потребует от США отказаться от поддержки курдов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Турецкая сторона на предстоящих переговорах в США будет настаивать на прекращении оказания американской помощи сирийским курдам, для Анкары этот вопрос является элементом торга, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Я полагаю, что турецкая сторона будет настаивать на прекращении оказания помощи США сирийским курдам. Для них это элемент торга. Но дело в том, что на земле американцам не на кого опираться — только на сирийских курдов. И с этой точки зрения сохранится как минимум недопонимание между Анкарой и Вашингтоном — как по вопросу американских поставок оружия сирийским курдам, так и по вопросу выдачи Фетхуллаха Гюлена", — заявил Евсеев.
Поддержка сирийских курдов одновременно с желанием сохранить отношения с Турцией, ключевым союзником по НАТО, ставит США в крайне затруднительное положение. "Однако американцы будут по-прежнему сидеть на двух стульях. Фактически они блокируют расширение буферной зоны, которую сейчас контролируют на территории Сирии и которая фактически является оккупацией сирийской территории. Но они не могут сделать ставку ни на Турцию, ни на сирийских курдов", — отметил эксперт.
По его мнению, эта двойственность будет приводить к тому, что, во-первых, вместо борьбы с ИГ сирийские курды и протурецкие силы будут бороться друг с другом за контроль над буферной зоной. Во-вторых, утверждает аналитик, Вашингтон окажется в уязвимой позиции, и в этих условиях ему потребуется российская поддержка — в частности, в освобождении "столицы" самопровозглашенного халифата ИГ города Ракка.
С другой стороны, отмечает Евсеев, поставки американских вооружений сирийским курдам не приведут к кардинальным переменам на поле боя.
Заявление о поставках вооружения курдам неслучайно было сделано накануне визита Эрдогана в США, считает Евсеев: фактически, это элемент давления на президента Турции, чтобы вести переговоры с ним с более сильной позиции.