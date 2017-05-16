Политолог: Турция потребует от США отказаться от поддержки курдов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Турецкая сторона на предстоящих переговорах в США будет настаивать на прекращении оказания американской помощи сирийским курдам, для Анкары этот вопрос является элементом торга, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Во вторник, 16 мая, начинается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, который пройдет на фоне противоречий, обострившихся между двумя странами в связи с недавним решением Дональда Трампа о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против группировки ИГ (признана террористической и запрещена в РФ). Официальная позиция Турции такова, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую как Анкара, так и Вашингтон считают террористической.

"Я полагаю, что турецкая сторона будет настаивать на прекращении оказания помощи США сирийским курдам. Для них это элемент торга. Но дело в том, что на земле американцам не на кого опираться — только на сирийских курдов. И с этой точки зрения сохранится как минимум недопонимание между Анкарой и Вашингтоном — как по вопросу американских поставок оружия сирийским курдам, так и по вопросу выдачи Фетхуллаха Гюлена", — заявил Евсеев.

Эксперт полагает, что эти вопросы останутся неразрешимыми и будут создавать трудности в турецко-американских отношениях и в дальнейшем.

Поддержка сирийских курдов одновременно с желанием сохранить отношения с Турцией, ключевым союзником по НАТО, ставит США в крайне затруднительное положение. "Однако американцы будут по-прежнему сидеть на двух стульях. Фактически они блокируют расширение буферной зоны, которую сейчас контролируют на территории Сирии и которая фактически является оккупацией сирийской территории. Но они не могут сделать ставку ни на Турцию, ни на сирийских курдов", — отметил эксперт.

По его мнению, эта двойственность будет приводить к тому, что, во-первых, вместо борьбы с ИГ сирийские курды и протурецкие силы будут бороться друг с другом за контроль над буферной зоной. Во-вторых, утверждает аналитик, Вашингтон окажется в уязвимой позиции, и в этих условиях ему потребуется российская поддержка — в частности, в освобождении "столицы" самопровозглашенного халифата ИГ города Ракка.

С другой стороны, отмечает Евсеев, поставки американских вооружений сирийским курдам не приведут к кардинальным переменам на поле боя.

"Они могут способствовать, например, окружению Ракки, но не могут привести к его освобождению, потому что для этого как минимум нужны танки. Такого рода вооружения сирийским курдам не поставляется, как и, положим, артиллерии, особенно крупнокалиберной. Плюс ко всему существует возможность нанесения турецкой авиацией ударов по сирийским курдам: в этой ситуации они будут требовать у США средства противовоздушной обороны, чего США не могут им дать. Возникает дилемма: с одной стороны, Турция — член НАТО, с другой стороны — сирийские курды, на которых США опираются", — указал он.

Заявление о поставках вооружения курдам неслучайно было сделано накануне визита Эрдогана в США, считает Евсеев: фактически, это элемент давления на президента Турции, чтобы вести переговоры с ним с более сильной позиции.