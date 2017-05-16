Украинцам запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники"

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украина запретила доступ в стране к российским соцсетям "Вконтакте", "Однокласники" и ресурсам Mail.ru, говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое во вторник одобрил президент Петр Порошенко.

Как говорится в дополнениях к решению СНБО, опубликованных на сайте президента, санкции введены сроком на три года.

"Запрет интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru)", — говорится в санационном перечне юрлиц.

Президент Украины во вторник ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций.