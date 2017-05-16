Американский адмирал призвал наращивать флот, чтобы не отстать от России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США нужно наращивать свой флот, чтобы быть в состоянии конкурировать с такими странами, как Китай и Россия, считает начальник штаба ВМС адмирал Джон Ричардсон.
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47%Опасаюсь скорее не применения атомной бомбы, а общей непредсказуемости Вашингтона
22.6%Нет, в Вашингтоне осознают возможные последствия такого решения
По его словам, обе страны "бросают вызов американскому влиянию и интересам" в разных регионах мира и часто — в морских пространствах. Так, Ричардсон подчеркнул, что Россия расширила зоны своих морских операций в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях. Отдельно адмирал отметил, что Россия сохранила и модернизировала свой подводный флот и в прошлом месяце спустила на воду вторую атомную подлодку проекта "Ясень".
"Нам срочно нужно действовать, чтобы достичь более высоких показателей ВМС так скоро, насколько это возможно", — сказал он.
Ричардсон сделал это заявление в преддверии публикации новой "Белой книги" ВМС США, отмечает портал.
Одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа было увеличение американских военно-морских сил до 350 кораблей.