Поклонская пожелала украинцам скорее избавиться от профашистких радикалов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожелала народу Украины скорее избавиться от профашистких радикалов, которые не любят свою страну и не чтят память героических предков.

Два таксиста получили огнестрельные ранения в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области из-за отказа ответить на приветствие "Слава Украине!", одним из участников конфликта оказался личный телохранитель депутата Верховной рады, бывшего лидера экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрия Яроша, сообщили местные СМИ.

"Желаю украинскому народу, который любит свою страну и чтит память наших предков, поскорее одолеть эту радикальную профашистскую нечисть с их паршивыми лозунгами и снова жить в процветающей православной Украине", — сказала экс-прокурор Крыма РИА Новости.

Накануне Поклонская пообещала лично встретить в Крыму народного депутата Украины, лидера организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова, а также других украинских политиков, которым по ее мнению следует предстать перед судом.

"Долго же господин Чубаров набирался храбрости, чтобы приехать в Крым. Ну что ж, готова встретить! Рада буду, если он прибудет со своими соучастниками: Ислямовым, Джемилевым и другими лицами, которым давно пора предстать перед судом", — сказала она.

* Запрещены в России.

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