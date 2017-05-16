United Airlines помянет код доступа в кабину пилота после утечки данных

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американская авиакомпания United Airlines приступила к смене специальных кодов, необходимых для доступа в кабину пилотов, после того, как один из сотрудников перевозчика мог случайно разместить их в интернете, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в авиакомпании сообщила, что перевозчик предупредил пилотов о том, что один из бортпроводников случайно разместил в интернете коды, используемые для блокировки кабин капитанов судна. В понедельник представитель перевозчика Мэдди Кинг (Maddie King) заявила, что пилотам рекомендовали использовать "дополнительные меры безопасности".

"Мы работаем над сменой кодов на всех наших воздушных суднах", — сказала она.

По ее словам, нарушение мер безопасности не было результатом хакерской атаки, а также не привело к отмене или задержке рейсов. Помимо кодов, авиакомпания использует и другие меры для обеспечения безопасности кабин пилота, отметили в United Airlines.

По данным агентства, смена кодов проводится в авиакомпании регулярно, в этот раз это было сделано в связи с тем, что информация стала доступна онлайн.

Перевозчики усилили меры безопасности в самолетах после теракта 11 сентября 2001 года, когда смертники запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских лайнера, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Капитолий или Белый дом. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Жертвами нападений стали 2 тысячи 974 человека.