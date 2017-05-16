Все заводы Renault возобновили работу после кибератаки

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (74)

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Последний из заводов крупнейшего французского автопроизводителя Renault, приостановивших работу из-за кибератаки, возобновил производство во вторник утром, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя завода.

Накануне заработали все заводы Renault во Франции, кроме одного — на севере страны в городе Дуэ.

По словам представителя завода, работы возобновились в 5:18 по местному времени (6:18 мск). Он отметил, что остановка работы на один день привела к задержке в производстве — 800 автомобилей не были выпущены.

Автоконцерн стал первым французским предприятием, подвергшимся международной кибератаке. Представители компании заявляли, что остановка производства стала частью мер защиты, чтобы избежать распространения вируса. Прокуратура Парижа поручила расследование кибератаки Центральному управлению по борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием высоких технологий (OCLCTIC).

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.