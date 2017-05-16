Сын экс-президента Киргизии получил еще один заочный срок за махинации

БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Младший сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим, ранее заочно приговоренный киргизским судом к пожизненному заключению, получил новый срок за банковские махинации и коррупцию, сообщила во вторник пресс-служба Верховного суда республики.

Ранее младший сын свергнутого в апреле 2010 года президента Бакиева был заочно приговорен судами республики к пожизненному сроку, в частности, за финансовые махинации. После смены власти в 2010 году временное правительство ввело внешнее управление в нескольких банках, которые, по данным новых властей, имели отношение к семье экс-президента Бакиева. В их число попало и ЗАО "Манас банк", принадлежащее латвийскому предпринимателю Валерию Белоконю.

"Первомайский районный суд города Бишкек с участием государственного обвинителя, а также защитника подсудимых рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Бакиева Максима Курманбековича, уроженца Российской Федерации, гражданина КР (Кыргызской Республики — ред.)", — сообщила пресс-служба.

Как заявили в пресс-службе, помимо Бакиева и Белоконя, на заседании суд рассмотрел дело в отношении еще шестерых подсудимых, занимавших ранее высокие должности в правлении "Манас банка" и фигурирующих в этом деле. Все они обвинялись в легализации денежных средств, добытых преступных путем через банк, а также организации коррупционных схем.

Согласно приговору, Бакиев-младший признан виновным по предъявляемым ему статьям УК. "Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Бакиеву Максиму Курманбековичу наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью в банковской сфере сроком на три года", — говорится в приговоре.

В соответствии с УК Киргизии, это наказание частично присоединено к вынесенному в 2016 году пожизненному приговору с отбыванием наказания в колонии особого режима. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от семи до 20 лет.

Кроме того, суд оставил в силе арест имущества ЗАО "Манас Банк" и все банковские счета, а также арест, "на имущество АО "BALTIC GOLD" (Балтик Голд) Латвия, находящееся на территории Кыргызской Республики". Также принято решение обратить в доход республики денежные средства в сумме 109 миллионов сомов (1,6 миллиона долларов), находящиеся на расчетных счетах Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов.