Сын экс-президента Киргизии получил еще один заочный срок за махинации

БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Младший сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева Максим, ранее заочно приговоренный киргизским судом к пожизненному заключению, получил новый срок за банковские махинации и коррупцию, сообщила во вторник пресс-служба Верховного суда республики.
"Первомайский районный суд города Бишкек с участием государственного обвинителя, а также защитника подсудимых рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: Бакиева Максима Курманбековича, уроженца Российской Федерации, гражданина КР (Кыргызской Республики — ред.)", — сообщила пресс-служба.
Как заявили в пресс-службе, помимо Бакиева и Белоконя, на заседании суд рассмотрел дело в отношении еще шестерых подсудимых, занимавших ранее высокие должности в правлении "Манас банка" и фигурирующих в этом деле. Все они обвинялись в легализации денежных средств, добытых преступных путем через банк, а также организации коррупционных схем.
В соответствии с УК Киргизии, это наказание частично присоединено к вынесенному в 2016 году пожизненному приговору с отбыванием наказания в колонии особого режима. Остальные фигуранты дела приговорены к срокам от семи до 20 лет.
Кроме того, суд оставил в силе арест имущества ЗАО "Манас Банк" и все банковские счета, а также арест, "на имущество АО "BALTIC GOLD" (Балтик Голд) Латвия, находящееся на территории Кыргызской Республики". Также принято решение обратить в доход республики денежные средства в сумме 109 миллионов сомов (1,6 миллиона долларов), находящиеся на расчетных счетах Агентства по реорганизации банков и реструктуризации долгов.